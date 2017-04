Eventual prisão de Lula da Silva vai provocar debandada de políticos do PT em Goiás

Antônio Gomide, Paulo Garcia, Luis Cesar Bueno e Humberto Aidar devem ser os primeiros a deixar o partido no Estado

A possível prisão de Lula da Silva, com a consequente delação premiada de Antônio Palocci — que não quer passar aos menos 15 anos na cadeia —, vai provocar o “fim” do PT, apostam analistas e políticos. Sem Lula para comandá-lo, direta ou indiretamente, o partido perderá o rumo de vez, possivelmente caindo sob controle de radicais sem voto. Em Goiás, a debandada será generalizada. Quem vai querer votar ou ser candidato pelo PT com seus principais líderes, inclusive Lula, na prisão? Políticos qualitativos, como Antônio Gomide, Luis Cesar Bueno e Humberto Aidar, e até o desgastado ex-prefeito Paulo Garcia, já estão à procura de um novo partido. Estão de olho no PDT, na Rede, no PSB e no PPS.