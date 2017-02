Estudantes universitários de Nerópolis poderão alugar ônibus novos e seguros

A prefeitura vai bancar 100% do combustível e associação dos estudantes universitários e do ensino médio custeará o aluguel dos ônibus

O prefeito de Nerópolis, Gil Tavares (PRB), tem uma missão: recuperar as finanças do município e recolocá-lo noutro ritmo de desenvolvimento. Além do excesso de buracos nas ruas, há problemas em várias áreas, que não eram devidamente equacionados. Por exemplo, o transporte de estudantes universitários e do ensino médio (alguns deles de escolas particulares) para Goiânia.

O transporte de estudantes universitários tem sido bancado pela prefeitura, mas, legalmente, não é de sua responsabilidade. O ex-prefeito Fabiano da Saneago cobrava 110 reais de cada estudante. A maioria dos ônibus está quebrada e, na gestão de Fernando da Saneago, a prefeitura gastou 150 mil reais exclusivamente em manutenção — só em peças — dos veículos. Como os ônibus estão velhos e sucateados, havia inclusive risco para os alunos, a prefeitura suspendeu o transporte. Agora, os estudantes estão se organizando para montar uma associação e eles mesmos vão alugar novos ônibus. A prefeitura vai bancar 100% do combustível — decisão aprovada pela comunidade estudantil. A partir de agora, poderão contratar ônibus novos e, portanto, mais seguros para todos. E a prefeitura não vai ter mais custo de manutenção.

Hilux

Enquanto os estudantes eram transportados em ônibus caindo aos pedaços, o ex-prefeito Fabiano da Saneago passeava numa reluzente SW4 Hilux pelas ruas de Nerópolis e Goiânia como se fosse um príncipe árabe do petróleo. Gil Tavares decidiu vendê-la para comprar ônibus. Porém, enquanto não se faz o leilão, a Hilux está sendo usada para uma missão nobre, social: o transporte de pacientes que fazem hemodiálise em Goiânia. De manhã, são levados seis pacientes e, à tarde, mais seis pacientes. A informação mostra a diferença crucial entre as gestões de Fabiano da Saneago e a de Gil Tavares.

Entulhos

No momento, o prefeito Gil Tavares opera a limpeza de entulhos e a roçagem do mato. A operação tapa-buraco começa a ser definida nesta semana.