Empresariado de Rio Verde vai bancar Jaqueline Nascimento ou Antônio Chavaglia pra deputado federal

Nem Moscou nem Washington. Quer dizer, Rio Verde, ao menos o mundo empresarial, deve escapar à polarização entre o prefeito Paulo do Vale, do PMDB, e o deputado federal Heuler Cruvinel, do PSD. Para tanto, deve bancar a candidatura da ex-presidente da Associação Comercial e Industrial de Rio Verde Jaqueline Nascimento. Apontada como gestora competente, estaria entusiasmada com a possibilidade ser candidata, sobretudo dado o apoio dos empresários mais requestados do município e região. Ela deve postular mandato à Câmara dos Deputados pelo Partido Novo.

Se Jaqueline Nascimento não disputar, o mundo empresarial vai bancar, possivelmente, a candidatura do presidente da Comigo, Antônio Chavaglia. A cooperativa, a mais poderosa de Goiás, é uma verdadeira general eleitoral.

A decisão do prefeito Paulo do Vale de bancar José Mário Schreiner (pode trocar o PSD pelo DEM) para deputado federal, se este apoiar Ronaldo Caiado para governador, não tem agradado às lideranças locais. A base governista vai hipotecar todo o seu apoio à reeleição de Heuler Cruvinel, especialmente para fortalecer a candidatura de José Eliton a governador.