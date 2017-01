Empório e restaurante Piquiras do shopping Buena Vista fecha as portas no fim do mês

Marcelo Piquiras, que lida com um processo de recuperação judicial, vai concentrar atividades no buffet e nos restaurantes-empórios dos shoppings Flamboyant e Bougainville

Em processo de recuperação judicial, o restaurante Piquiras, de Marcelo Piquiras, decidiu fechar sua unidade do Shopping Buena Vista, no Setor Bueno, no dia 31 deste mês.

No Buena Vista funcionam um restaurante e um empório. Marcelo Piquiras vai concentrar suas atividades nos shoppings Flamboyant, o mais rentável, e Bougainville. O empresário também vai manter o buffet, que é apontado como a parte mais lucrativa do empreendimento.