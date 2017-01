Elias Vaz diz que ficha-suja é o principal critério nas nomeações do secretariado de Iris Rezende

“Iris nomeia como secretário de Governo Samuel Almeida, que foi condenado por fraudar uma licitação de computadores quando era presidente da Assembleia em 2005 e 2006”

O vereador Elias Vaz, do PSB, escreveu no Facebook: “Parece que a ficha-suja é o principal critério nas nomeações do secretariado do atual prefeito.

“Iris nomeia como secretário de Governo da Prefeitura de Goiânia Samuel Almeida, que foi condenado em 1° instância por fraudar uma licitação de computadores quando era presidente da Assembleia em 2005 e 2006. A condenação é de 7 anos de reclusão e multa de R$ 200 mil reais.

“É lamentável que Iris ignore fatos tão graves. A sociedade não tolera mais esse jeito velho de fazer política, de afronta ao cidadão e à moralidade pública. É preciso transparência e respeito ao cidadão goianiense.”