Eduardo Machado e o deputado Jean Carlo não estão rompidos

Divergências pontuais não equivalem a uma crise. Eduardo Machado aposta em Jean Carlo para deputado federal em 2018

Enganam-se aqueles que apostam que o presidente nacional do PHS, Eduardo Machado, e o presidente do partido em Goiás, deputado estadual Jean Carlo, estão brigados. Não estão.

O PHS vai ouvir todos os pré-candidatos a governador de Goiás depois do carnaval, afirma Marcelo Augusto Sampaio, presidente metropolitano do partido.

Jean Carlo avisa, desde já, que vai apoiar o vice-governador José Eliton para o governo de Goiás. “Isto é inegociável.”

Eduardo Machado não discorda da posição de Jean Carlo, por integrar a base política do governador Marconi Perillo (PSDB). Mas sugere que, como presidente de um partido, precisa manter conversações com outros partidos, até para manter certa autonomia partidária.

Portanto, se há, as divergências no PHS são pontuais, não estruturais. E, como se sabe, é melhor expor diferenças agora do que durante a campanha.