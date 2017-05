TRE teria errado e não consta filiação de Eduardo Machado ao PHS desde 2014

Eduardo Machado foi afastado da presidência nacional do PHS. Segundo ele, devido a um “equívoco do Tribunal Regional Eleitoral” (TRE), consta que não está filiado desde 2014. É a razão do afastamento. Ele esteve no cartório eleitoral da 1ª Zona e acredita que o quadro será revertido ainda nesta quinta-feira, 4, e voltará ao comando do partido ainda nesta semana.