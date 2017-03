Dois PMDBs não querem a candidatura de Daniel Vilela a governador

Iris Rezende, Paulo do Vale, Adib Elias e Ernesto Roller preferem candidatura de Ronaldo Caiado a governador

Pré-candidato do PMDB a governador de Goiás em 2018, o deputado federal Daniel Vilela enfrenta dois PMDBs que não o querem candidato.

Primeiro, o do irismo. Iris Rezende e Iris Araújo rejeitam sua candidatura, sugerindo, em conversas reservadas, que não tem maturidade política nem técnica. Segundo, três prefeitos de cidades grandes podem não apoiá-lo.

Paulo do Vale, de Rio Verde, Ernesto Roller, de Formosa, e Adib Elias, de Catalão, podem até declarar publicamente que o apoiam, por uma questão partidária. Mas o coração do trio parada dura bate mesmo, à direita do espectro político, é pelo senador Ronaldo Caiado, do DEM.

O que resta a Daniel Vilela? Primeiro, o apoio do pai, Maguito Vilela, que, de fato, é forte politicamente. Segundo, o apoio do deputado estadual José Nelto, que, segundo um irista, quer colocá-lo no fogo para, espertamente, tomar-lhe os colégios eleitorais, pois será candidato a deputado federal. Terceiro, o apoio do deputado federal Pedro Chaves, que, apontado como “em decadência” por peemedebistas, não será candidato à reeleição (tem frisado que disputa mandato de senador). Quarto, o apoio do prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha. Trata-se de um apoio razoável, mas não de uma “armada” suficiente para ganhar uma eleição para governador.