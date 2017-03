Dinheiro da Celg vai ajudar prefeito a recapear seis bairros de Uruaçu

O prefeito Valmir Pedro diz que vai construir uma ciclovia da cidade até o lago de Serra da Mesa e afirma que Hospital Regional deve ficar pronto em janeiro de 2018

O prefeito de Uruaçu, Valmir Pedro (PSDB), afirma que o governo de Marconi Perillo vai repassar 3 milhões de reais para recapeamento de ruas. “Nós criamos o programa Revitaliza 1ª Etapa e vamos investir 6,6 milhões para recuperar a malha viária da cidade. 3 milhões serão repassados pelo governo do Estado. O governo federal já repassou 2 milhões. O deputado Thiago Peixoto (PSD) colocou emenda no valor de 1 milhão. A Agetop repassará 600 mil para a operação tapa-buraco.” Ao contrário de outros prefeitos, Valmir Pedro já está com o projeto pronto para, liberados os recursos, começar as obras imediatamente. “Planejamos tudo”, frisa. “Nós vamos fazer 250 mil metros de recapeamento. Serão beneficiados de cinco a seis bairros e algumas avenidas do Centro.” O prefeito frisa que a malha viária, “muita antiga, está praticamente destruída”.

Ciclovia

Com o apoio do senador Wilder Morais, do PP, do governo federal e do governo de Goiás, a prefeitura vai construir uma ciclovia da cidade até o lago de Serra da Mesa. “A ciclovia terá 7.400 metros.”

Thiago Peixoto

O deputado federal Thiago Peixoto é um dos que mais tem colaborado com a gestão de Valmir Pedro. “Thiago pôs 2 milhões de reais em emendas para Uruaçu. No total, teremos cerca de 4 milhões em emendas do Orçamento da União.”

Waldir Soares

Valmir Pedro frisa que, como prefeito, não está preocupado com debates ideológicos. “O meu objetivo é o desenvolvimento de Anápolis, pois, como disse um político, o povo é suprapartidário. Veja um exemplo: eu estive no gabinete do deputado federal Waldir Soares (PR) e pedi apoio para Uruaçu. Ele colocou 300 mil reais. É uma emenda útil e agradeço ao deputado. Ele me disse: ‘Vou colocar o dinheiro só porque você me visitou’.”

Hospital Regional

A empreiteira Oliveira Melo informou a Valmir Pedro que o Hospital Regional tende a ser concluído até janeiro de 2018. “Cerca de 80 pessoas estão trabalhando na obra. Nós vamos desapropriar uma área contígua ao hospital para que se possa colocar a caldeira e fazer o estacionamento. O governador Marconi Perillo vai repassar 1,3 milhão para a aquisição do terreno.”

Faculdade de Direito

Ter um curso de Direito era um dos sonhos dos moradores de Uruaçu. Pois a Faculdade Serra da Mesa (Fasem), dirigida por Rodrigo Gabriel, saiu do papel. Com o apoio do senador Wilder Morais, que levou Rodrigo Gabriel ao ministro da Educação, Mendonça Filho, a Fasem deve fazer seu primeiro vestibular no final deste mês.

Pagamento dos servidores

Valmir Pedro diz que os servidores públicos são uma das prioridades de sua gestão. “Nós estamos pagando os salários dentro do mês. O 13º salário é pago no aniversário do funcionário, pois, deste modo, não teremos uma folha a mais no final do ano.”

Dívidas

A ex-prefeita Solange Bertulino, do PMDB, deixou várias dívidas. “Só para a Celg, a prefeitura deve 1 milhão e 117 mil reais. Negociamos a dívida em 44 parcelas.”

Tudo rápido

Valmir Pedro diz que não quer se vangloriar, mas está conseguido “tudo muito rápido”. O motivo? “Estou fazendo um governo planejado. Com projetos precisos e transparentes, fica mais fácil obter recursos financeiros.”