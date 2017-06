Deputado Francisco Jr. diz que Iris Rezende não resolveu nenhum problema crucial de Goiânia

O líder do PSD afirma que o prefeito do PMDB não enfrenta os problemas e não investe recursos da prefeitura para resolvê-los

Há quem diga que, como prefeito, Iris Rezende é uma espécie de Paulo Garcia mais magro e mais velho do que o ex-prefeito Paulo Garcia. Os dois empatam na inércia. O deputado Francisco Júnior, do PSD, segue por outra seara: “O fato é que, depois de seis meses, se alguém disser a um turista que a cidade não tem prefeito, que ele é absenteísta, é provável que ele acredite. Quando candidato, o peemedebista disse que iria, assim que assumisse, começaria a resolver os problemas da capital. Na verdade, não resolveu nada de importante até agora”.

“Até por não entender de educação, Iris não investe na área. Ou melhor, investe contra os professores, numa agressividade que impressiona. A coleta de lixo melhorou, mas continua precária. A área de saúde está pior do que na gestão de Paulo Garcia e o prefeito, no lugar de melhorar o atendimento, fica brigando, perseguindo e demitindo médicos. O setor de saúde do Estado está sobrecarregado devido à omissão da prefeitura. Não há uma medida moderna para organizar o trânsito, que está ao deus-dará. O transporte coletivo continua com problemas”, afirma Francisco Júnior.

Iris Rezende já foi visto como um bom chefe de equipe. “Hoje, pelo contrário, sua equipe está perdida e a responsabilidade é do prefeito, que não a une, não a organiza.”

A “obra” mais vistosa de Iris Rezende, ironiza Francisco Júnior, é uma horta. “Frise-se que a horta não é uma criação do prefeito, e sim da primeira-dama, Iris Araújo. Vale perguntar: o que a gestão do casal Iris está fazendo com os produtos da horta? Agora, porque aí seria demais, espero que não comece a criar galinhas no Paço Municipal.”