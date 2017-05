Deputado federal Baldy diz que O Popular distorce informação para prejudicar sua imagem

O parlamentar do PRN afirma que o jornal publicou uma informação errada, de que teria dívida com a União, sem perceber que a lista de devedores não era correta

Nota de esclarecimento

Alexandre Baldy

O deputado federal Alexandre Baldy esclarece que a reportagem divulgada pelo jornal O Popular na manhã deste sábado (5/5) sobre parlamentares que têm débitos com a União é maliciosa, tendenciosa e não tem compromisso com a verdade e esclarecimento dos fatos.

A reportagem divulga possível lista com o nome de parlamentares que possuem dívidas com a União e cita o nome do deputado Alexandre Baldy com um débito de R$ 23 mil. Dívida que não existe e qualquer pessoa que checar o nome do parlamentar nos sítios de consulta poderá constatar que afirmar que ele deve à União é uma mentira.

A assessoria de imprensa do ministério da Fazenda retirou a lista do ar justamente porque estava errada e continha dados inverídicos, ainda assim o veículo se aproveitou do erro para prejudicar a imagem daqueles que já foram injustiçados uma vez pela confecção errônea da lista.

Baldy enfatiza que além de manter suas contas em dia, jamais teria sido escolhido relator da Lei de Repatriação de Recursos e do projeto de convalidação dos Incentivos Fiscais caso realmente tivesse débitos não sanados com a União.

O deputado goiano lamenta que ainda existam profissionais irresponsáveis e sem compromisso com a verdade e se coloca à disposição de qualquer veículo de comunicação ou cidadão para esclarecer o fato.

Alexandre Baldy é líder do PTN na Câmara dos Deputados.