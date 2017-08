Demóstenes Torres filia-se ao PTB para disputar mandato de senador

O procurador de justiça não planeja disputa mandato de deputado federal e estaria avisando os postulantes ao cargo que prefere voltar para o Senado

O procurador de justiça e ex-senador Demóstenes Torres, ex-DEM, agora pertence ao PTB dos deputados Jovair Arantes e Henrique Arantes e do prefeito de Anápolis, Roberto “do Órion” Naves.

Inicialmente, vários políticos apostaram que Demóstenes Torres pretendia disputar mandato de deputado federal, ainda que, a rigor, ele mesmo nunca tenha se manifestado de maneira contundente a respeito do tema. Na verdade, planeja disputar mandato de senador.

Na semana passada, um candidato a deputado federal contou ao Jornal Opção que, em encontro recente, Demóstenes Torres lhe disse que poderia “ficar tranquilo”, pois não postula mandato de deputado federal, e sim de senador.

As pesquisas, é claro, terão certo peso na definição do projeto político. Mas há quem, na base governista, aposte que, para derrotar Jorge Kajuru, do PRP, é preciso contar com um peso pesado como Demóstenes Torres. Uma vaga seria, sustentam políticos até da oposição, do governador de Goiás, Marconi Perillo.