Daniel Vilela diz que Caiado precisa entender que momento é de renovação e que PMDB tem candidato

Numa reunião com líderes políticos de Itaberaí, o deputado federal garantiu que o PMDB terá postulante e que não apoia o senador do DEM para governador

O deputado federal Daniel Vilela, do PMDB, disse na quarta-feira, 14, na cidade de Itaberaí, numa reunião com vereadores e líderes políticos locais, que o senador Ronaldo Caiado, do DEM, um dia vai entender que o momento é de renovação e que o PMDB terá, de qualquer maneira, candidato a governador de Goiás em 2018.

Na visita a Itaberaí, o presidente do PMDB de Goiás estava acompanhado do deputado estadual Wagner Siqueira.