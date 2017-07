Daniel Vilela diz a aliados que será candidato a governador e que é seu único projeto para 2018

Deputado federal vai enfrentar os “caiadistas” do PMDB e não está descartado nem mesmo um expurgo

Não há mais dúvida: o PMDB fechou questão e Daniel Vilela será o candidato a governador. Não há espaço para nenhum postulante de outro partido, como Ronaldo Caiado. Um líder de Aparecida de Goiânia frisa que, se estivesse pensando em desistir, Daniel não estaria jogando duro com alguns integrantes do partido, como Ernesto Roller, que preferem a candidatura do presidente do DEM a governador. “Daniel é obstinado e está mandando um recado: será candidato e não abrirá mão para ninguém. Disputar o governo é seu único projeto para 2018. Ele não tem outro.”

O peemedebista sugere que Adib Elias e Paulo do Vale, prefeitos de Catalão e Rio Verde, “fiquem espertos”.

“O PMDB tem líder e o nome dele é Daniel Vilela”, afirma o político. Expurgos à vista? “Daniel Vilela não quer fazê-los, mas não vamos tolerar traições.”