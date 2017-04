Cúpula goiana diz que não sabe se Antônio Gomide vai para o PDT e cobra respeito

“Nós queremos crescer, mas precisamos saber com quem o petista vem para o PDT e com quais intenções”, afirma o vereador Paulinho Graus

O vereador Paulinho Graus, vice-presidente regional do PDT em Goiás, afirma que a cúpula do partido no Estado não foi avisada pela cúpula nacional sobre a possível filiação do vereador Antônio Gomide, de Anápolis. “Nós queremos crescer, mas, como somos responsáveis pelo PDT no Estado — estamos em 235 dos 246 municípios —, cobramos respeito.” Gomide é bem-vindo? “Ele é um político de valor. Mas vem para o PDT com quem e com quais intenções? O PDT tem uma deputada federal, Flávia Morais, e é presidido pelo médico George Morais, que pode ser candidato a governador ou a vice. Insisto que o PDT em Goiás não está abandonado e tem líderes respeitáveis.