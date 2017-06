Crítica do feminismo, Thaís Azevedo é expulsa da UFG. Veja vídeo

A polêmica Thaís Azevedo e o advogado Giuliano Miotto denunciam intolerância

Thaís Azevedo, convidada, foi à Universidade Federal de Goiás fazer uma palestra crítica ao feminismo. Acabou expulsa. O advogado Giuliano Miotto, presidente do instituto Liberdade e Justiça, escreveu no Facebook: “Selvageria total na Faculdade de Direito da UFG hoje [segunda-feira, 5]. Fomos agredidos verbalmente, ameaçados e tivemos que ser escoltados por um cordão humano e pela segurança da UFG. Vergonha. Triste saber que ainda temos que pagar para um bando de fascistas intolerantes estudarem. E olha que foi na Faculdade de Direito. Isso não vai nos calar. Apenas nos deu mais vontade de lutar contra coletivistas e socialistas de toda espécie. Vocês conseguiram nos expulsar pela força bruta e pelas armas. Mas nós vencemos no campo das ideias”.