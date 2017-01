Cotada para disputar o governo de Goiás, Ana Carla emociona Marconi e faz Lúcia Vânia chorar

A doutora em Economia contribuiu de maneira decisiva para o ajuste fiscal do governo do Estado

Na sexta-feira, 6, ao empossar Fernando Navarrete na Secretaria da Fazenda e ao se despedir da titular anterior, Ana Carla Abrão, o governador Marconi Perillo disse que Goiás e o Brasil “precisam de mais Anas Carlas — tanto na gestão quanto na política”. A senadora Lúcia Vânia, agradecida, sorriu.

No discurso contundente e perceptivo, Ana Carla fez uma radiografia do que é a economia de Goiás, sobretudo da máquina do governo, que ajudou a enxugar e tornar mais produtiva. O tucano-chefe ficou emocionado, Irapuan Costa Junior, pai da ex-secretária, ficou circunspecto, enquanto Lúcia Vânia, a mãe, chorou.

Fica-se com a impressão de que Ana Carla não disse “adeus”, e sim “até breve”. A doutora em Economia pela Universidade de São Paulo é cotada para disputar o governo de Goiás em 2018.

Em 2017, Ana Carla deve voltar ao mercado financeiro. Ela tem convites para retornar ao sistema bancário e, também, para dirigir empresas privadas. A tese do mercado é a seguinte: depois que passa pelo governo do Estado, num cargo complexo como o de secretário da Fazenda, um executivo é capaz de gerir qualquer empreendimento.