Conselheira “tira” mas presidente do TCM mantém Sebastião Peixoto no comando do Imas

Mas o pai do deputado Bruno Peixoto ainda pode perder a presidência do Imas

Acatando representação do Ministério Público de Contas, a conselheira Maria Tereza Garrido, do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), decidiu pelo afastamento de Sebastião Peixoto (chefe do Imas) e Fernando Machado (que acabou indo para uma diretoria do Ministério da Saúde) de seus cargos na Prefeitura de Goiâia. Os dois têm contas rejeitadas da gestão do ex-prefeito Paulo Garcia.

Mas o presidente do TCM, Joaquim de Castro, suspendeu a decisão monocrática de Maria Tereza e decidiu pelo retorno de Sebastião Peixoto e Fernando Machado aos cargos. Agora, um conselheiro apresentará um relatório e o plenário vai avaliar o “destino” de Sebastião Peixoto.