Célio Silveira é cotado para assumir uma vaga de conselheiro no Tribunal de Contas dos Municípios

O deputado federal também pode trabalhar para bancar o nome de um aliado para substituir Honor Cruvinel no TCM

O deputado federal Célio Silveira, do PSDB, é cotado para vice na chapa de José Eliton na disputa para o governo do Estado em 2018. Porém, embora não seja seu principal projeto, pode assumir o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios. Se não assumir, pode trabalhar para indicar um nome entre seus aliados.

Se Célio Silveira for para o TCM, Sandes Júnior será efetivado como deputado e Eurípedes Júnior, do PROS, poderá assumir na vaga de Heuler Cruvinel, que licenciou-se para disputar a Prefeitura de Rio Verde e lidera as pesquisas de intenção de voto.

Se Célio Silveira for para o TCM, ou se indicar algum aliado, o deputado estadual Valcenor Braz perde a vaga. O conselheiro Honor Cruvinel deve se aposentar brevemente.