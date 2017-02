Carlos Amastha pode ser o grande rival de Kátia Abreu na disputa pelo governo do Tocantins

O senador Vicentinho Alves e o deputado federal Carlos Gaguim estão no páreo para a disputa do governo

Se quiser, o governador Marcelo Miranda, do PMDB, será candidato à reeleição. Há quem aposte, porém, que deve disputar mandato de senador. Ele é uma espécie de político que os experts chamam de Fênix. Sua capacidade de reação, em termos eleitorais, sempre impressiona seus adversários.

No momento, quando não se pode falar em definições de candidaturas, e sim em candidaturas especulativas — inclusive com políticos e grupos procurando afirmação, com o objetivo de cacifarem-se para a disputa, ou seja, encontrarem um lugar ao sol —, os nomes mais cotados para o governo do Tocantins são: a senadora Kátia Abreu, do PMDB (que deve trocar pelo PSD, partido controlado pelo filho Irajá Abreu, deputado federal), o senador Vicentinho Alves (PR), o prefeito de Palmas, Carlos Amastha (PSB), e o deputado federal Carlos Gaguim (PTN).

Vicentinho Alves é apontado como uma espécie de herdeiro político do grupo Siqueira Campos, que, embora desgastado, ainda tem alguma força política e capilaridade eleitoral no Estado. Seu mandato de senador expira em 2018 e a tendência é que dispute o governo, apostando na divisão das forças políticas.

O colombiano Carlos Amastha quer disputar o governo, embora sempre opte por dizer que seu projeto é governar Palmas. Na verdade, está articulando no Estado, dialogando com prefeitos — como o de Gurupi, Laurez Moreira, do PSB —, para viabilizar um grupo que sustente sua candidatura. Amastha é visto como gestor e, sobretudo, tem muito dinheiro para viabilizar uma candidatura. Falta ser mais conhecido nos municípios do Estado. Ele ainda é um político exclusivamente identificado com a capital.

Carlos Gaguim, ainda que filiado ao PTN, tem forte ligação com o PMDB do governador Marcelo Miranda. Há quem diga que vai disputar mandato de senador, dado o fato de que existem duas vagas. Mas, se tiver o apoio de Marcelo Miranda, pode ser candidato a governador. Mesmo que o peemedebista possa ter certo desgaste, sempre será um grande cabo eleitoral. Primeiro, porque permanece popular. Segundo, porque é capaz de organizar uma grande estrutura de campanha. Acrescente-se que Carlos Gaguim tem dinheiro e grupos que podem bancá-lo.