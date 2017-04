Candidatos altamente competitivos em Goiânia tendem a impedir que se tenha um grande campeão de votos

Jorge Kajuru, Iris Araújo, Waldir Soares e Sandes Júnior, que são políticos de matiz popular, podem atrapalhar uns aos outros na disputa em 2018

Um expert em política de Goiânia apresenta a tese: a capital terá pelo menos quatro candidatos a deputado federal altamente competitivos: Jorge Kajuru (PRP), Iris Araújo (PMDB), Waldir Delegado Soares (PR) e Sandes Júnior (PP). Portanto, dificilmente um deles terá a mesma votação do delegado Waldir em 2014 — quase 300 mil votos.

A tendência é que Jorge Kajuru seja bem votado, com quase 200 mil votos, mas não, como se espera, com mais de 300 mil votos.

A votação de Waldir Soares tende a cair, não porque decepcionou, e sim porque deputado federal de primeira viagem, sobretudo se não pertencer a um dos partidos que controlam o Congresso, geralmente não aparece muito e não chama a atenção do país e, por consequência, de seu Estado. O delegado tornou-se “mais um”, não se diferenciou.

Iris Araújo saiu-se muito mal na eleição de 2014 e foi derrotada. Agora, está montando uma estrutura gigante, com base na Prefeitura de Goiânia, e possivelmente terá uma votação satisfatória. A principal pedra no seu caminho é o “aliado” Jorge Kajuru.

Convém não subestimar Sandes Júnior (PP), que ficou como primeiro suplente na disputa de 2014, com sua votação “canibalizada” pelo delegado Waldir. Para 2018, com o apoio do senador Wilder Morais (PP), está montando uma estrutura mais sólida e tende a ser eleito. Poderá não ter uma votação gigante, como a esperada para Jorge Kajuru e Iris Araújo, mas é provável que obtenha, com estrutura e dinheiro, pouco mais de 100 mil votos.