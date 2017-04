Caiado, Iris, Daniel, Maguito e José Nelto se reúnem em Goiânia para discutir 2018

Iris Rezende e Ronaldo Caiado querem o apoio de Daniel Vilela e Maguito Vilela para o senador disputar o governo

O prefeito de Goiânia, Iris Rezende (PMDB), a ex-deputada Iris Araújo (PMDB), o senador Ronaldo Caiado (DEM), o deputado federal Daniel Vilela (PMDB), o ex-governador Maguito Vilela (PMDB) e o deputado José Nelto (PMDB) — porta-voz do deputado Daniel Vilela — se reuniram no final da tarde de quinta-feira, 6, num edifício da Avenida 85.

Iris Rezende e Ronaldo Caiado estão tentando costurar um acordão para patrocinar a candidatura do senador a governador de Goiás em 2018, com Daniel Vilela na vice ou Maguito Vilela para senador. Outra possibilidade é o PMDB bancar o candidato a governador, com um integrante do DEM na vice. Mas este não é o projeto de Iris Rezende e Ronaldo Caiado.

Há no PMDB quem aposte que um acordão é iminente. No encontro, falou-se da necessidade de parar com o chamado “fogo amigo”, pois, agindo assim, estariam, os oposicionistas, fazendo o jogo dos “adversários”.