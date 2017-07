Caiado e Daniel Vilela disputam, como leões, o passe político de Jorge Kajuru

Os dois políticos querem bancar a candidatura do vereador do PRP a senador, mas alguns de seus aliados preferem que dispute mandato de deputado federal

Tanto o senador Ronaldo Caiado quanto o deputado Daniel Vilela, pré-candidatos do DEM e do PMDB ao governo de Goiás, estão disputando, com firmeza, o passe político do vereador Jorge Kajuru. Os dois admitem que o líder do PRP pode ajudá-los a desequilibrar o pleito eleitoral de 2018 e, por isso, querem lançá-la para senador. As pesquisas de intenção de voto mostram que, de fato, se trata de um candidato eleitoralmente consistente. Pela razão, devido à estrutura do PMDB, Kajuru fica com Daniel; pela emoção, com Caiado — amigo antigo. Há quem, entre os aliados de Jorge Kajuru, prefira que dispute mandato de deputado federal.