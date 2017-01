Benitez Calil diz que o PSL planeja eleger três deputados estaduais e um federal em 2018

O presidente do partido afirma que vai trabalhar nos 246 municípios de Goiás, notadamente no Entorno de Brasília

O PSL elegeu dois deputados estaduais em 2014: Lucas Calil e Santana Gomes (que, depois de uma recontagem de votos, perdeu o mandato para o Pastor Jefferson, do PRB). O presidente do partido, Benitez Calil, afirma que os objetivos para 2018 são mais ambiciosos.

“O PSL planeja eleger um deputado federal e três deputados estaduais. Para tanto, vamos organizar o partido nos 246 municípios de Goiás”, afirma Benitez Calil. “Nós vamos trabalhar bem o Entorno de Brasília, sem descuidar das outras regiões.”

O PSL pretende organizar uma “chapinha” com quatro partidos. O PHS de Eduardo Machado participará? “Não, porque o PHS vai apostar todas as suas fichas no deputado estadual Jean Carlo. Não é nada contra o PHS ou Eduardo Machado, com quem me dou muito bem. É, isto sim, uma questão de realismo político. Nós temos de criar igualdades de condições para os postulantes da chapinha.”