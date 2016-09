Bayer compra a Monsanto por 66 bilhões de dólares. Juntas, faturaram 23 bilhões de euros em 2015

Trata-se da maior transação do agronegócio nos últimos anos

A venda da multinacional Monsanto, dos Estados Unidos, para a Bayer, da Alemanha, por 66 bilhões de dólares, foi anunciada na quarta-feira, 14. Trata-se da maior transação do agronegócio nos últimos anos. Juntas, as empresas faturaram 23 bilhões de euros em 2015. O negócio é tratado pelos dois grupos como uma fusão.

A Monsanto e a Bayer são gigantes no mercado de sementes e agroquímicos e, se tem concorrentes, não têm rivais à altura. A Bayer anunciou que, para pagar a aquisição da Monsanto, usara capital próprio — 19 bilhões de dólares — e terá à disposição recursos financeiros, 57 bilhões de dólares, do Bank of America Merril Lynch, do Credit Suisse, do Goldman Sachs, do HSBC e do JP Morgan.

A Bayer informou que vai manter os investimentos da Monsanto, uma empresa considerada altamente modesta e dominante na área de sementes sofisticadas.

O CEO da Bayer, Werner Baumann, disse, por meio de comunicado: “A operação representa um grande passo para nossa divisão agrícola e reforça a posição de liderança da Bayer em inovação e em seus principais segmentos, entregando substancial valor de mercado para seus acionistas, clientes, funcionários e sociedade em geral”.

O presidente e CEO da Monsanto, Hugh Grant, informou, em nota: “Acreditamos que a combinação (dos nossos negócios) com a Bayer representa o mais atraente valor para nossos acionistas. O anúncio de hoje é a confirmação de tudo o que temos alcançado e do valor que temos criado para todos os públicos da Monsanto”.