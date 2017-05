Base marconista diz que José Eliton está consolidado como candidato a governador. É incontornável

Vecci, Sandes Júnior, Talles Barreto, Jean Carlo, Santana Gomes, Jardel Sebba, Rodrigo Zani garantem que o postulante do PSDB será o vice-governador de Goiás

O vice-governador José Eliton deve ser o candidato do PSDB a governador de Goiás, apesar de que alguns políticos apontam o senador Wilder Morais como uma espécie de plano b da base governista. O Jornal Opção ouviu o deputado federal Giuseppe Vecci (PSDB), os deputados estaduais Talles Barreto (licenciado), do PSDB, Jean Carlo (PHS) e Santana Gomes (PSL), o ex-deputado e ex-prefeito Jardel Sebba (PSDB), o ex-deputado federal Sandes Júnior (PP) e o militante do PSDB Jovem Rodrigo Zani (e recentemente falou com o deputado Henrique Arantes) e perguntou-lhes: “Eliton está confirmado como candidato a governador de Goiás pelo PSDB?”

Vecci não titubeou: “Eliton é o nosso candidato a governador. É uma questão fechada, não está em discussão. Trata-se de um político com vocação técnica. É um gestor qualificado, com boas ideias e sem desgaste”. Sandes corrobora: “Eu e o senador Wilder Morais apoiamos a candidatura de Eliton. Considero-a incontornável”. Talles ratifica: “As nossas bases estão fechadas com José Eliton”.