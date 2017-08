Ator Fábio Assunção se filia ao PT e pode disputar cargo no Rio de Janeiro

A atriz Tássia Camargo também se filiou ao PT. Candidatura de Lula da Silva a presidente estaria atraindo novos filiados

Os atores Fábio Assunção e Tássia Camargo aparentemente apreciam a história do Titanic — o navio e o PT. Por isso, com o barco afundando, ante denúncias gigantes de corrupção, decidiram se filiar ao Partido dos Trabalhadores. A informação é do repórter Nonato Viegas, da coluna “Expresso”, da revista “Época”.

O presidente do PT no Rio de Janeiro, Washington Quaquá (nome que soa a pato, quer dizer, a Titanic), disse que a filiação dos atores — na fase de decadência sem elegância — pode atrair novos filiados. Quaquá esclareceu que, ao visitar o Rio e ao se apresentar como candidato a presidente da República, Lula contribuiu, de maneira decisiva, para a filiação dos atores.

Apesar da filiação, não está confirmado se Fábio Assunção vai ser candidato a deputado, senador ou governador do Rio. Se depender do PT, será candidato. Sua inspiração seria o jogador Romário, que, senador, tem chance de disputar o governo do Estado.