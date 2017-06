Assembleia de professores discute greve geral na UFG

O diretor-presidente do Sindicato dos Docentes das Universidades Federais de Goiás, Flávio Alves da Silva, divulgou nota pela qual convoca os professores sindicalizados — de Goiânia, Jataí, Catalão e Cidade de Goiás — para uma assembleia extraordinária na quinta-feira, 22, às 14h, no Espaço Cultura, de Lazer e Saúde do Adufg Sindicato. A pauta é “greve geral” na sexta-feira, 30.