Armadilha que engoliu Demóstenes e Maguito em 2006 pode engolir Caiado em 2018

Em 2006, ao concentrar críticas no tucano Marconi Perillo, as oposições contribuíram para eleger Alcides Cidinho Rodrigues ao governo

Em 2006, candidatos ao governo pelas oposições adotaram a tática de criticar Marconi Perillo, então governador de Goiás, e acabaram por eleger Alcides Cidinho Rodrigues para sucedê-lo. Agora, por falta de uma estratégia política adequada — raciocinando mais com a emoção do que com a razão —, o senador Ronaldo Caiado libera baterias contra o tucano-chefe. Não é à toa que até peemedebistas dizem que José Eliton já está “com cara e jeito de governador”.

Frise-se que, do ponto de vista da articulação política e intelectual, José Eliton é muito superior a Alcides Rodrigues, sobre o qual Lula da Silva, quando presidente da República, chegou a perguntar “se falava”. Tal o seu mutismo.