Antônio Gomide estaria próximo de se filiar ao PDT para ser vice de Daniel Vilela em 2018

Apesar dos comentários, o vereador por Anápolis tem uma ligação praticamente umbilical com o PT

Os irmãos Rubens Otoni, deputado federal, e Antônio Gomide, vereador em Anápolis, têm uma ligação praticamente umbilical com o PT. Há uma ideia cristalizada de que são mais petistas do que a maioria dos petistas — tal a rigidez esquerdista de ambos. Mesmo assim, o mercado persa da política comenta que se está operando, em níveis nacional e local, para que Antônio Gomide se filie ao PDT. A informação foi dada pelo chefão do PDT, Carlos Lupi, a um deputado federal de Goiás, numa conversa fortuita.

O objetivo é retirar o PDT da base governista, para onde foi levado pela deputada federal Flávia Morais, para colocá-lo na base do PMDB. Antônio Gomide pretende ser vice de Daniel Vilela, mas, pelo PT, a situação é complicada, dado o desgaste da imagem do partido. Sem contar que, com Antônio Gomide no PDT, um partido mais neutro e visto como menos esquerdistas, a possibilidade de uma composição com Ronaldo Caiado, se for possível, fica menos complicada.

Comenta-se também que Paulo Garcia, ex-prefeito de Goiânia, e o deputado estadual Humberto Aidar, também do PT, estariam próximos do PDT.