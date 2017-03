Álvaro Guimarães age contra projeto que homenageia Zé Gomes na Assembleia

José Gomes da Rocha contribui para modernizar a cidade de Itumbiara e foi deputado federal e deputado estadual. Lucas Calil tentou homenageá-lo, dando seu nome à tribuna do Legislativo

O Centro Administrativo de Goiânia ganhou o nome de Palácio Pedro Ludovico. Não houve protestos. Porque Pedro Ludovico Teixeira, quando governador de Goiás, na década de 1930, fundou Goiânia, contribuindo, deste modo, para o desenvolvimento do Estado e, inclusive, influenciando na construção de Brasília. José Gomes da Rocha e o fundador da capital têm perfis diferentes, mas, para a maioria dos moradores do município que administrou, pode se dizer que Zé Gomes, como era conhecido, é uma espécie de Pedro Ludovico de Itumbiara. A cidade deve muito de suas obras à dedicação do prefeito que foi assassinado no ano passado. Ele contribuiu, de maneira decisiva, para modernizar o município. Atraiu empresas para a região, o que gerou mais empregos e crescimento econômico e desenvolvimento. Pois o presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de Goiás, Álvaro Guimarães (PR), em geral visto como um político de perfil diplomático, deu parecer contrário ao projeto que sugere que a tribuna do Legislativo goiano receba o nome de José Gomes da Rocha.

O autor do projeto é o deputado estadual licenciado Lucas Calil (PSL), hoje secretário extraordinário do governo de Goiás. Vários deputados defendem a constitucionalidade do projeto, por considerar justa a homenagem à memória de José Gomes da Rocha.

José Gomes da Rocha foi vereador, deputado federal, deputado estadual e prefeito de Itumbiara. A história o consagrará, se já não o consagrou, como um dos prefeitos mais realizadores do município. A homenagem era, portanto, justa. Injusta é a decisão de Álvaro Guimarães, que deveria reavaliá-la. Afinal, não se pode fazer política com rancor.

No ano passado, José Gomes da Rocha era o favorito para prefeito de Itumbiara, mas foi assassinado durante uma carreata, a poucos dias do pleito. Seu principal adversário era o deputado Álvaro Guimarães, que, em seguida, perdeu o pleito para José Antônio, do PTB, o prefeito eleito.

