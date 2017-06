Aliados de Kajuru dizem que deve disputar mandato de deputado pra não trocar o certo pelo duvidoso

Apoiadores do vereador Jorge Kajuru, do PRP, sugerem que dispute mandato de deputado federal, quer dizer, não querem que troque o certo pelo duvidoso (a disputa de mandato de senador).

Os kajuruistas avaliam que, apesar de sua popularidade, Jorge Kajuru não conta com a estrutura adequada para uma disputa pesada como a de senador. Eles lembram que, em 2014, Ronaldo Caiado, do DEM, saiu com uma intenção de voto extraordinária, mas, quando foram apurados os votos, obteve uma frente sobre Vilmar Rocha, do PSD, de pouco mais de 5%.

Motivo: a estrutura que bancou Vilmar Rocha fez a diferença. E, se não tivesse conquistado o apoio do PMDB, dificilmente Ronaldo Caiado teria sido eleito para o Senado.