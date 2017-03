9 vereadores considerados mais atuantes da Câmara Municipal de Goiânia

O Jornal Opção pediu para cinco ex-vereadores (um deles deputado) elaboraram uma lista sobre os melhores vereadores da atual legislatura da Câmara Municipal de Goiânia. Alguns tópicos foram sugeridos: apresentação de projetos, fiscalização dos atos do prefeito Iris Rezende e presença ativa na Câmara e na resolução dos problemas da cidade. Todos disseram que, quanto a projetos, é cedo para avaliar; portanto, é preciso esperar um pouco mais. Quanto aos outros requisitos, decidiram opinar. Vale observar que a lista nem as opiniões não são do jornal. A lista por ordem de mais atuantes:

1 — Jorge Kajuru (PRP) — Visto como o mais polêmico, posicionado e o que menos tem amarras.

2 — Elias Vaz (PSB) — Apontado como o mais qualificado e posicionado. Suas denúncias são fundamentadas.

3 — Cristina Lopes (PSDB) — Vista como a vereadora mais qualitativa e respeitada.

4 — Tatiana Lemos (PC do B) — Política nata, como a mãe, Isaura Lemos. É notada como tendo amplo contato com a sociedade.

5 — Andrey Azeredo (PMDB) — Apesar de meio perdido, por falta de experiência, é mencionado como um político correto e disciplinado.

6 — Paulinho Graus (PDT) — É citado como o articulado por natureza da Câmara. Ponderado.

7 — Romário Policarpo (PTC) — Embora marinheiro de primeira viagem, está despontando e está sempre bem informado.

8 — Zander Fábio (PEN) — É um político da velha escola, mas movimentada a Câmara.

9 — Eduardo Prado (PV) — O delegado articula, conecta vereadores. Está adquirindo experiência.