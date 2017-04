8º Grande Encontro dos Porangatuenses celebra amizade no Clube Ferreira Pacheco

A reunião de porangatuenses ou de pessoas que moraram na cidade começa às 9 horas de sábado. Terá lançamento de livro, exposição de fotografias e quadros, show musical e churrasco

O 8º Grande Encontro dos Porangatuenses em Goiânia será realizado no sábado, 29, a partir das 9 horas, no Clube Ferreira Pacheco.

O objetivo do encontro coordenado pelo médico Antônio Macedo é celebrar a amizade, acima da política e das ideologias. O centro de tudo, mais do que a festa em si, são os diálogos entre as pessoas que nasceram ou viveram ou vivem em Porangatu. É o encontro ou reencontro de velhos amigos, que, sem a festa, dificilmente teriam ocasião de restabelecer contato. Pode-se falar que se trata, portanto, do encontro de emoções.

A programação começa às 9 horas, com a celebração do Frei Vilmar Rodrigues Batista. Em seguida, será lançado o livro “Descoberto da Piedade”, do escritor e ex-prefeito João Gonçalves dos Reis. Trata-se de um rico perfil da história do município — uma obra de referência, que se tornará objeto de consulta obrigatória para pesquisadores, estudantes e jornalistas. Reúne dados de difícil acesso e/ou que estavam esparsos. O grupo Baião de Dois animará a festa.

Em seguida, será organizado o almoço-churrasco feito pelo Buffet Forte Sabor. O advogado Marcelo Pereira de Oliveira vai apresentar fotografias de Porangatu. Marcelo tem feito fotografias excepcionais tanto de pessoas quanto da cidade. Algumas delas são verdadeiros quadros. A requintada artista plástica Graça Estrela vai expor telas que exploram “pedaços do Descoberto”.

Participam da comissão organizadora: Antônio Durão, Antônio Euzebio Pereira Fagundes, Antônio Macedo, Euclides Oliveira, Eva Araújo Jorge, Evangelina Reis, Graça Estrela, Maria de Fátima Rodrigues Maia, Mariazinha Oliveira, Raul de França Belém e Veruska Martins Bezerra de França Belém.