A diferença entre os candidatos do DEM e do PSDB era de 21,7% e caiu para 10,7%. Se continuar nesse ritmo, Vinicius Luz vira o jogo em poucos dias

Talvez seja prematuro falar em clima de virada, mas os dados da pesquisa de intenção de voto do instituto Serpes divulgada na segunda-feira pelo jornal “O Popular” indicam um crescimento vertiginoso de Vinicius Luz, candidato a prefeito pelo PSDB, e uma queda relativa de Victor Priori, postulante do DEM — o que indica um avanço do primeiro sobre o eleitorado indeciso (e, possivelmente, sobre o eleitorado dos adversários).

Na pesquisa estimulada, Victor Priori, o primeiro colocado, aparece com 34,9%. Vinicius Luiz, o segundo colocado, tem 24,2%. A questão principal é que o primeiro caiu de 37,9 para 34,9 pontos — uma queda de 3%. Está dentro da margem de erro, que é de 4,88 pontos, mas configura uma queda — sobretudo tendo em vista que seu principal adversário, Vinicius Luz, saltou de 16,2% para 24,2 — um crescimento de 8%, bem acima da margem de erro. A diferença entre o democrata caiu 21,7% para 10,7% — o que, em termos de campanha eleitoral, não é intransponível.

O terceiro colocado, José Herculano, do PROS, tem 5,7%. 15,7% disseram vão anular o voto. 19,5% ainda não decidiram em quem votar.

Pesquisa Espontânea

Na pesquisas espontânea, Victor Piori aparece em primeiro, com 25,9%. Vinicius Luz, o segundo colocado, tem 17,5. A diferença entre eles é de 8,4%. José Herculano tem 3,7%. 14% disseram que vão anular o voto, enquanto 38,9 disseram que ainda não decidiram em quem votar.

Rejeição

A rejeição de Victor Priori, outro dado preocupante para o DEM, é de 28,7%. Vinicius Luz é rejeitado por 18,5%. A diferença é de 10,2%. José Herculano é rejeitado por 25,2%.

Dados da Pesquisa

A pesquisa do Serpes Pesquisas de Opinião e Mercado Ltda. foi encomendada por J. Câmara & Irmãos S.A/Jornal O Popular.

Foram ouvidos 401 eleitores. A margem de erro é de 4,88 pontos porcentuais para mais ou para menos. O intervalo de confiança é de 95%. A coleta de dados foi feita de 6 a 8 de setembro de 2016.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo nº GO-06326/2016, no dia 3 de setembro de 2016.

Breve análise

Victor Priori é conhecido como um dos maiores perdedores de eleições em Jataí. Por isso, ao menos nos bastidores, os adversários o chamem de “cavalo boliguaio” (mistura de boliviano com paraguaio). Trata-se de um político íntegro e de um empresário arrojado. Mas não tem empatia com o eleitorado, e isto no dizer até de peemedebistas. Consta, aliás, que um dos motivos de sua queda é que o prefeito Humberto Machado, muito bem avaliado e de fato popular, não está apoiando sua campanha para prefeito. Os dois não têm qualquer simpatia um pelo outro. O grupo de Machado avalia que a candidatura de Victor Priori “não é natural”. Seria, isto sim, uma intervenção do prefeito de Aparecida de Goiânia, Maguito Vilela, na política local. Maguito teria imposto a candidatura de Victor Priori, do DEM, e trabalhando contra a candidatura de um postulante do PMDB. Daí o PMDB retirou seu candidato e passou a apoiar, inclusive indicando um vice, o postulante democrata.

O que se diz é que só Humberto Machado pode “salvar” a candidatura de Victor Piori da debacle. Resta saber se o prefeito quer ou se prefere “enterrá-lo”, politicamente, de vez.