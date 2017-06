7 políticos que devem disputar as cinco vagas “disponíveis” para deputado federal em 2018

Tais vagas devem ser disputadas, a ferro e fogo, por Iris Araújo, Jayme Rincón, Jorge Kajuru, Tayrone di Martino, Sandes Júnior, Jean Carlo e Gilvan Máximo

Numa conversa com líderes partidários e parlamentares federais, o Jornal Opção apurou que o meio político de Goiás avalia que não haverá uma renovação intensa para a Câmara dos Deputados, na eleição de 2018. O mais provável, disseram, é que apenas cinco vagas estejam realmente em disputa e que 12 deputados devem ser reeleitos. As cinco vagas serão disputadas, a ferro e fogo, por Iris Araújo (PMDB), Tayrone di Martino (PSDB), Jean Carlo (PHS), Jayme Rincón (PSDB), Sandes Júnior (PP), Jorge Kajuru (poucos acreditam que disputará eleição para senador), do PRP, e Gilvan Máximo (PRB). Na lista dos derrotáveis despontaria Rubens Otoni (PT).